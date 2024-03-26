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Baharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Kars'ta hayat adeta durdu, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bazı köylerde evler kara gömüldü. Bahar ayında kara kışı yeniden yaşayan köylüler ise karın nisan ayına kadar mümkün olmadığını söyledi.

Kars’ta, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi bir kez daha gerçek oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kış tüm şiddetiyle devam ederken, bahar hazırlıkları yapan vatandaşlar ise son yağan kar ile birlikte kışı yeniden yaşamaya başladı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceyi görürken, yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Baharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular - 1. Resim

'KAR NİSANA KADAR KALKMAZ'

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölbaşı köyünde son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Nisan ayına kadar karın kalkmasının mümkün olmadığını ifade eden köylüler şöyle konuştu:

"Baharı beklerken tekrardan kış geldi. Yollar kapalı sürekli uğraşıyoruz. Manzara şu şekilde, böyle giderse kış Nisan’ın 10 kadar devam eder. Hava bayağı soğuk, hava durumuna baktığın zamanda zaten kar gösteriyor. Şu an Özel İdare ekipleri yollarımızı açıyor. Bizlerde garajımızın önünü temizliyoruz. Yaklaşık 2 metre kar var. Karla mücadelemiz devam ediyor."

Baharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular - 2. Resim

KAPALI YOLLARDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars’ta İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

Baharı beklerken kara kışa geri döndüler! 2 metreyi geçen karın altında kayboldular - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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