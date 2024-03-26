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Porto Riko'da dang humması vakalarında artış: Acil durum ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Porto Riko&#039;da dang humması vakalarında artış: Acil durum ilan edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Porto Riko'da sağlık yetkilileri, artan dang humması vakaları nedeniyle acil durum ilan etti. Ülkede yılbaşından itibaren başkent San Juan'da dahil olmak üzere en az 549 dang humması vakası tespit edildi ve 340'tan fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Carlos Mellado, açıklanan sayıların rekor düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir hastalık olan Dang humması, yağış dönemlerinde artıyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklıkların da sivrisinek popülasyonunu artırabileceğini ve olası üreme alanlarının düzenli olarak ilaçlanması gerektiğini belirtiyor. Porto Riko'da Sağlık Bakanı Carlos Mellado, bu yıl rekor sayıda dang humması vakası rapor edildiğini belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Porto Riko Sağlık Bakanlığı, ülkede dang humması vakalarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ülkede yılbaşından itibaren çoğunluğu başkent San Juan'da olmak üzere en az 549 dang humması vakasının tespit edildiği, 340'tan fazla kişinin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Vakalardaki artış nedeniyle halk sağlığının korunması adına acil durum ilan edildiği bildirilen açıklamada ayrıca, yaklaşık 3,2 milyon nüfusa sahip Porto Riko'da 2023'te 1293 dang humması vakası görüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tropikal hastalıklarla ilgili biriminin direktörü Raman Velayudhan, şubatta, 2023'te dünya genelinde 5,5 milyondan fazla dang humması vakasının tespit edildiğini ve bu hastalık nedeniyle 5 bin ölümün rapor edildiğini açıklamıştı.

Velayudhan, Amerika kıtasında 2023'te 4,5 milyon dang humması vakasının bildirildiğinin ve bunun bir yılda aynı kıtada görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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