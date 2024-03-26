Kiralarda 4 yıl sonra ilk! Enflasyonun altına indi

Koronavirüs salgınından bu yana hızlı bir şekilde artan konut kiralarında 4 yıldan bu yana bir ilk yaşandı. Kiralar açıklanan enflasyon rakamlarının altında kaldı.

Konut kiralarında şubat ayına ilişkin yapılan araştırma, konut kiralarının enflasyonun altında geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre konut kiralarında artış oranı şubat ayında yüzde 65.2 seviyesine indi. Şubat ayında enflasyon rakamı yüzde 67.07 olarak açıklandı.

4 YILIN ARDINDAN İLK

Milliyet’te yer alan habere göre; Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Son dönemde Türkiye genelindeki kira fiyatlarına baktığımızda reel kira endeksi Haziran 2023’te zirve noktasına gelmişti. Bununla beraber son dönemde ise ağustos ayından itibaren yoğun bir şekilde kira fiyatları yatay seyir gösteriyordu. Aslında 4 yıllık aradan sonra ilk kez kira fiyatları enflasyonun altında kaldı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NE?

İllere göre bu durum farklılık gösteriyor. İstanbul ve İzmir’de kira fiyatları düşerken Ankara’da biraz daha yükseldi. Ankara’daki fiyatlar biraz daha geriden geliyordu diyebiliriz. Genel anlamda kira fiyatlarında hissedilir bir yavaşlama gözüküyor.

İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kiralık konut piyasasında talebi etkileyen en önemli unsurlardan biri mevsimsel etki. Nisan ve eylül arasında evlenme, yer değişiklikleri gibi nedenlerle iç göç gibi nedenlerle talep artarken, genellikle kış aylarında bu talep azalıyor ve nispeten daha durağan bir seyir izliyor.

Antalya’da özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasındaki kira fiyatlarının bir anda artması, daha sonra bu göçün sakinleşmesi ve tersine dönmesi ile kiralarda önemli düşüşler yaşanıyor.

İstanbul’da 20 binin üzerindeki konutun piyasaya arz edildiği değerlendiriliyor. Bunlar da piyasaya çıktıkça kiralık daire sayısında artışı görüyoruz.

YAZ AYLARINA DİKKAT

Konut fiyatlarında reel anlamda birkaç ay daha düşüşler devam edebilir. Mevsimsel etki devam ediyor. Benim genel kanaatim nispeten yaz dönemine doğru konut fiyatlarında artışları görebiliriz.

İSTANBUL’DA KİRA FİYATLARI

İstanbul’da kira fiyatlarının arttığı ilçeler şehir merkezlerine uzak yerler. Buradaki kira değerleri nispeten geriden geliyor. O nedenle Silivri, Çatalca, Sultanbeyli, Şile, Sancaktepe gibi bölgelerde kira fiyatları daha fazla arttı.

Kira fiyatlarının daha az arttığı İstanbul’daki ilçeler ise Gaziosmanpaşa, Ataşehir, Kağıthane, Beşiktaş, Bakırköy gibi yerler diyebiliriz.

İstanbul’da şu anda kiralar metrekareye göre ortalama 180 TL seviyesinde. Sıfır dairelerde ise 210 TL seviyesinde diyebiliriz. Hatta İstanbul’da 16 yaş ve üzerinde olan binalarda ise metrekare fiyatları yaklaşık 160 TL seviyelerinde.

ANKARA’DA KİRALARIN EN ÇOK VE EN AZ ARTTIĞI YERLER

Ankara için bu durum biraz daha farklı, özellikle Çubuk, Polatlı, Sincan, Altındağ, Mamak’ta kira fiyatları daha çok artarken, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut gibi ilçelerde kira fiyatları biraz daha az arttı diyebiliriz.

Ortalama kira metrekare fiyatı açısından baktığımızda Ankara’da fiyatlar 130 TL seviyelerinde ancak sıfır dairelerde bu 200 TL’leri bulurken eski yapılarda 120 TL seviyelerine kadar düşüyor.

İZMİR’DE ORTALAMA KİRA FİYATLARI NE KADAR?

İzmir’de Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa, Tire, Torbalı’da kira fiyatları en çok artarken, Narlıdere, Konak, Karşıyaka, Bornova ve Çeşme kira fiyatlarının en az arttığı ilçeler oldu.

İzmir geneline baktığımızda ortalama kira fiyatları metrekarede 160 TL, sıfır dairelerde bu 190 TL seviyesinde. Yaşlı yapılarda ise 130 TL seviyelerine kadar düşüyor diyebiliriz.

KİRALARI EN AZ ARTAN ŞEHİR

Antalya’da ağustos ayından beri yatay seyir devam ediyor. Kira fiyatları ortalama metrekare başına 150 TL seviyelerinde. Kira fiyatları en az artan şehir olarak Antalya’yı gösterebiliriz.”