Dolara koşanlara uyarı! TL ihmale gelmez...

Geçen hafta döviz bürolarında 33,40 TL’yi gören dolar, TCMB’nin tedbirlerinin ardından 32,60 TL’ye geriledi. Serbest piyasada ise 25 Mart dolar fiyatı sınırlı yükselişle 32,1725’ten güne başlıyor. Son haftada fiziki dolar alanların zarar ettiğine dikkat çeken ekonomistler, “Şu anda değerli TL politikası kararlı şekilde uygulanıyor. Son bir ayda TL %3,75 kazandırdı. Dolar %3,35 yükseldi. Üstelik TL mevduatın getirisi bugün aylık bazda %4,50’ye yükseldi. Herkes hesabını buna göre yapmalı” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankasının geçen haftaki faiz kararının ardından kurlarda yaşanan hareketlilik, başka bir boyut kazanmaya başladı. Her ne kadar 21 Mart’ta 500 baz puanlık faiz artışının ardından dolar, 31,75 TL’ye kadar gerileyip tekrar yukarı yönelse de; alınan tedbirlerin ilk yansımaları, döviz bürolarındaki fiyatlamalarda kendini göstermeye başladı. Geçen hafta 1 TL’ye kadar açılan serbest piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marj, bu hafta başında 50 kuruşun da altına geriledi.

26 MART DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Seçimlere dört işlem günü kala serbest piyasada doların fiyatı 32,1725 TL ile dünkü kapanışın hafif üzerinde seyrediyor. Kapalıçarşı’da ise dolar 32,6400 TL’den fiyatlanıyor. Geçen hafta başında Kapalıçarşı satış fiyatlarının 33,40 TL’ye kadar yükseldiği görülmüştü. TCMB’nin kararlarının ilk etkileri döviz bürolarında kendini gösterdi ve fiziki taleple ortaya çıkan 1 TL’lik makas, gittikçe daralmaya başladı. Bu arada 26 Mart Euro fiyatı da 34,92 TL seviyelerinden yeni güne başlangıç yapıyor.

TL MEVDUAT MI, DOLAR MI?

Öte yandan son açıklanan rakamlara göre TL mevduat getirileri yıllık bazda yüzde 55 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran aylık bazda yaklaşık %4,5 gibi bir getiriye işaret ediyor. Bu durumda 100 bin TL’sini TL mevduatta 1 ay tutan bir tasarruf sahibinin elde edeceği getiri, 4 bin 500 TL olarak gerçekleşiyor. Bu getiri, geriye dönük 1 aylık süreçte de yaklaşık 3 bin 750 TL şeklinde oluşmuştu. Son 1 ayda doların yüzde 3,35 yükseldiği dikkate alındığında, TL’nin daha fazla kazandırdığı da ortaya çıkıyor.

SEÇİM SONRASI DOLAR BEKLENTİSİ

Ekonomistler, TL’de son dönemde gerçekleşen bu getiriye dikkat çekerek, “Piyasada panikle kendi kendini besleyen döviz talebi var. Sosyal medyada aşırı manipülasyonu da bunda etkili. İnsanlar geçen seçim sonrası yaşananları hatırlayarak, ihtiyacı olmadığı halde korunma hissiyatıyla döviz bürolarına koştu. Karşımızda artık TL’ye reel olarak değer kaybettirmemekte kararlı olan bir merkez bankası var. Seçim öncesi faiz artışı dahil alınan bütün tedbirler bunun göstergesi” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR ALANLAR DİKKAT!

TCMB’nin, özellikle seçim öncesi 500 baz puanlık faiz artışı ile önemli mesaj verdiğini vurgulayan ekonomistler, “Türkiye’de psikolojik anlamda milli para biriminin değeri çok önemli. Gelinen noktada ileriye dönük TL’nin getirisi yıllık bazda yüzde 55-60’lar civarına kadar yükseldi. Dövizde ise mevcut şartlarda bir yıl sonrası için böyle artış beklentisi yok. Kaldı ki enflasyonu düşürmek için de buna izin verilmeyecektir. Dolayısıyla doları tercih edenler hesabını buna göre yapmalı” şekline konuşuyor.