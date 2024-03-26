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KAP'a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi

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KAP&#039;a bildirdiler! Yeni aracı kurum için start verildi

Ekonomi Haberleri

Loras Holding, "Nova Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ" unvanıyla bir aracı kurum kurulması kararını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada SPK'ya bugün başvuru yapıldığı kaydedildi.

Loras Holding'ten KAP'a kurulacak yeni aracı kurum için bildirim gitti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 22.03.2024tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Paylarının tamamı şirketimize ait olmak üzere; 300.000.000 TL sermayeli "Nova Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş." unvanıyla bir aracı kurum kurulmasına karar verilmiş olup, bahsi geçen şirketin kuruluşuna izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
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