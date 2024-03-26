Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı kim oldu?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 12:01 - Güncelleme: 26 Mart 2024 12:01 - Güncelleme:

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Yargıtay Başkanlığı seçiminde ikinci gün sürüyor. Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç bulunamadı. Yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Yargıtay'da dördüncü tur oylamasında da sonuç çıkmayınca beşinci tur oylamaya geçildi. Peki, Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı belli oldu mu? İşte detaylar.