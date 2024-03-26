Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı kim oldu?
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Yargıtay Başkanlığı seçiminde ikinci gün sürüyor. Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç bulunamadı. Yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Yargıtay'da dördüncü tur oylamasında da sonuç çıkmayınca beşinci tur oylamaya geçildi. Peki, Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum ne? Yargıtay Başkanı belli oldu mu? İşte detaylar.
Yargıtay'da başkanlık seçimine bugün yapılacak 4'üncü tur oylama ile sürüyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Seçimde dördüncü tur oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Peki, yüksek yargıda seçim maratonu bitti mi? Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı kim oldu?
YENİ YARGITAY BAŞKANI KİM OLDU?
Yargıtayda sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Yargıtay Başkanlığı seçiminde ikinci gün sürüyor.
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin ilk 3 turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Dördüncü tur oylamada Mehmet Akarca 96, Ömer Kerkez 125, Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Yargıtay'da dördüncü tur oylamasında da sonuç çıkmayınca beşinci tur oylamaya geçildi.
Beşinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi