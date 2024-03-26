Yargıtay’da üç turda da başkan seçilemedi, dördüncü tur bugün

378 üyeli Yargıtay’da başkanlık için beş aday yarışıyor. Seçimin üç turunda hiçbir aday salt çoğunluğu alamadı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması sebebiyle dün yapılan ve beş adayın yarıştığı seçimlerden sonuç çıkmadı. İlk turda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Âdem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması sebebiyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edildi. İkinci ve üçüncü turda da adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün yapılacak olan dördüncü tura en çok oy alan iki aday katılacak. Yarış, 110 oy alan Mehmet Akarca ile her biri 96 oy alan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk arasında geçecek.