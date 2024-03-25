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Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde sonuç çıkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde sonuç çıkmadı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay başkanlığı seçiminin ilk turundan sonuç çıkmadı. 5 Adaylı seçimler ikinci tura kaldı.

Göreve 24 Mart 2020'de gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görevinin süresinin dolması sonrası Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu. 

Sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

ADAYLARIN ALDIĞI OY ORANLARI

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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