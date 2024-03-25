Yargıtay yeni başkanını seçiyor, adaylık için 5 isim yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yargıtay üyeleri yeni başkanın belirlenmesi için bugün sandık başına gidecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi dün sona erdi. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay’ın 348 üyesi, bugün sandığa gidecek. Yargıtay Başkanı Akarca dahil üyelerinin her biri başkan adayı olabiliyor. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor.

ADAYLIK İÇİN 5 İSİM YARIŞIYOR

Yargıtay Başkanlığı için Akarca’nın yanı sıra 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak da aday oldu.