AYM, Yargıtay, Danıştay… Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görevi 20 Nisan’da doluyor. Yeni başkan önümüzdeki perşembe günü belirlenecek. Bu ay yine Yargıtay yeni başkanını seçecek. Danıştay da nisanda seçime gidecek.

Yeşim Eraslan ANKARA - Yüksek yargıçlar sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Bu ay içinde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay, mayıs ayı içinde ise Danıştay Başkanlığı için seçimler yapılacak.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerinin 12 yılla sınırlanmasının ardından Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan 2024’te dolacak. Yüksek Mahkemenin yeni başkanı Perşembe günü yapılacak seçimlerin ardından belli olacak. Görev süresinin dolması sebebiyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

Yüksek Mahkeme kulislerinde başkanlığa en yakın isim olarak eski İstanbul Başsavcısı, AYM üyesi İrfan Fidan gösteriliyor.

AYM Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya’ya da yüksek oy çıkabileceği belirtiliyor. Sürpriz olarak gösterilen bir isim ise Selahaddin Menteş…

AKARCA YENİDEN ADAY

Yargıtay’da ise mevcut başkan Mehmet Akarca, 24 Mart 2020’de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. Dört yıllık görev süresi bu ay dolduğu için 380 Yargıtay üyesi yeniden sandık başına gidecek. Mehmet Akarca yeniden Yargıtay Başkanlığına aday. Akarca’nın yanı sıra Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez, Ayhan Tuncal ve Âdem Albayrak aday da oldu.

DANIŞTAY’DA DA SEÇİM VAR

Danıştay’da da mayıs ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut başkan Zeki Yiğit, Zerrin Güngör’ün yerine 7 Mayıs 2020’de seçilmişti. Dört yıllık görev süresinin dolmasına kısa süre kalan Zeki Yiğit yeniden başkanlığa aday olabilecek. Başkan seçilebilmek için 116 üyesi olan Danıştay’da salt çoğunluğun bulunması gerekiyor.