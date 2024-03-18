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Haberler > Gündem > Eşten zorla alınan takıya beş yıl hapis! Yargıtay ‘yağma’ saydı

Eşten zorla alınan takıya beş yıl hapis! Yargıtay ‘yağma’ saydı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşten zorla alınan takıya beş yıl hapis! Yargıtay ‘yağma’ saydı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ev taksitlerini ödemek için karısından kolundaki bilezikleri isteyen, vermeyince de pense ile keserek zorla alan kocanın eylemi yağma suçu sayıldı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gündemine yansıyan dava konusu olay Bursa’da yaşandı. 20 yıllık evli olan çift, TOKİ’den taksitle konut aldı. Sanık koca TOKİ’ye olan borcunu ödeyebilmek için eşinden ziynet eşyalarını isteyince çift arasında tartışma yaşandı. Karısından olumsuz cevap alan koca, eşinin kolundaki bilezikleri pense ile keserek, boynundaki kolyeyi de kopararak aldı.

Koca hakkında basit yaralamadan Bursa Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ancak kocanın bilezikleri alırken karısını “seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğine dikkat çeken yerel mahkeme, suçun yağma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Pense ile bileziklerin zorla kesilmesi sırasında kadının bileğinden yaralandığını belirten Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanığın TCK’nın 148. maddesinde yer alan “yağma” suçunun işlendiğine karar vererek, kocayı 5 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.

Yağma suçunun şartlarının irdelendiği temyiz incelemesinde Yargıtay 6. Ceza Dairesi de “Eylemin yağma suçu olarak kabulü ceza adaleti ve hakkaniyet kurallarına uygun görünmemektedir” dedi. Dairenin kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından incelendi. Ziynet eşyalarının kadının mülkü ve kişisel malı olduğuna işaret eden Kurul, sanık kocanın eşinin altınlarını zorla kolundan alması eyleminin ‘yağma’ suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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