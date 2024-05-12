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Kings World Cup'ta Tuğkan Gönültaş'ın (Elraen) takımının rakibi Jijantes FC oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kings World Cup&#039;ta Tuğkan Gönültaş&#039;ın (Elraen) takımının rakibi Jijantes FC oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kings World Cup turnuvasında Elraenn takma adıyla bilinen ünlü yayıncı Tuğkan Gönültaş'ın takımı Limon FC'nin rakibinin kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ayrıca Limon FC'nin maçının ne zaman ve nerede olacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Barcelona'nın eski stoperi Gerard Pique tarafından kurulan futbol turnuvası Kings World Cup'ın ilk maçlarının eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından biri olan "Eraenn" lakaplı Tuğkan Gönültaş'ın da Limon FC adlı takımla yer aldığı turnuvanın ilk etabının eşleşmeleri açıklandı.

Kullanıcılar tarafından Limon FC2nin turnuvanın ilk maçlarının ne zaman ve nerede yapılacağını da merak ediyor. 

Kings World Cup'ta Tuğkan Gönültaş'ın (Elraen) takımının rakibi Jijantes FC oldu - 1. Resim

Elraenn'in takımı Limon FC'nin rakibi İspanyol takım Jijantes FC oldu.

Turnuvanın ilk etabının maçları 26-28 Mayıs tarihleri arasında Meksika'da oynanacak.

Elraenn'in takımının kadrosu ise henüz açıklanmadı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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