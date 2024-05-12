Kings World Cup'ta Tuğkan Gönültaş'ın (Elraen) takımının rakibi Jijantes FC oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 12:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 13:11 - Güncelleme:

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Kings World Cup turnuvasında Elraenn takma adıyla bilinen ünlü yayıncı Tuğkan Gönültaş'ın takımı Limon FC'nin rakibinin kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ayrıca Limon FC'nin maçının ne zaman ve nerede olacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...