İzmir Güzelbahçe'nin 2476, 2458, 2452 sokaklarında elektrik kesintisinin 15.00'te bitmesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 13:27 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 13:42 - Güncelleme:

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Bugün İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin bazı sokaklarında meydana gelen arızanın ardından elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta bitecek soruları araştırıldı. GDZ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sorunun detaylarına da ulaşabiliyoruz.