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Haberler > Haberler > İzmir Güzelbahçe'nin 2476, 2458, 2452 sokaklarında elektrik kesintisinin 15.00'te bitmesi bekleniyor

İzmir Güzelbahçe'nin 2476, 2458, 2452 sokaklarında elektrik kesintisinin 15.00'te bitmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir Güzelbahçe&#039;nin 2476, 2458, 2452 sokaklarında elektrik kesintisinin 15.00&#039;te bitmesi bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin bazı sokaklarında meydana gelen arızanın ardından elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta bitecek soruları araştırıldı. GDZ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sorunun detaylarına da ulaşabiliyoruz.

10 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen kesintinin ardından vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. Detaylar haberimizdedir...

Bugün Güzelbahçe'nin 2474. Sk. 2476. Sk. 2702. Sk. 2701 2458 2401. Sk. 2409. Sk. 2421. Sk. 2425. Sk. 2427. Sk. 2452. Sk. 2460. sokaklarında 09.00'da başlayan kesinti 15.00'da sona erecek.

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları kapsamında gerçekleşen sorun planlanan kesintiler arasında yer aldı.

10 Mayıs'ta Balçova'da meydana gelen arızalar da şöyle:

Şebnem Sk. Yağmur Çk. Yağmur Sk. Sandal Sk. Pelikan Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv., Rüzgar Sk. Site İç Yolu Tayfun Sk. Özağaç Sk. Şimşek Sk. ÇAĞDAŞ Ortanca Sk. Mithatpaşa Cd. Kaktüs sokaklarında 16.00 ile 16.30 aralığında olurken,

İzmir Güzelbahçe 2476, 2458, 2452 sokaklarında elektrik kesintisinin 15.00'te bitmesi bekleniyor - 1. Resim

Bayındır'da Okul Geçidi Sk. 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Cumhuriyet Sk. Dere Küme Altı Evleri Mevki Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Mevki Evleri Erdoğan Bitek Sk. Fatih Sk. Gül Sk. Karanfil Sok Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Çoban sokaklarında 09.00 - 16.00 aralığında çalışma gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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