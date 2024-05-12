Ayasofya'nın cami olması için mücadele eden İsmail Kandemir 79 yaşında hayatını kaybetti

Vatandaşlar tarafından "İsmail Kandemir öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca İsmail Kandemir kimdir, mesleği ne gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için uzun yıllardır mücadele eden, 24 Kasım 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararının iptal istemi ile dava açan ve kazanan İsmail Kandemir'in hayati durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir 79 yaşında hayatını kaybetti.

İsmail Kandemir 1945 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

33 yıl boyunca matematik öğretmenliği yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusudur.

5 caminin açılmasına liderlik eden isim Ayasofya'nın yeniden cami olmasının ardından şu sözleri ifade etmişti:

"Kuşlar gibi uçuyorum. ilk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten Reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 Tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."