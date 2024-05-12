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Süper Lig'de puan eşitliği durumunda ilk olarak ikili averaja bakılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de puan eşitliği durumunda ilk olarak ikili averaja bakılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının giderek kızışmaya başlaması ile birlikte taraftarlar "ligde genel averaj mı ikili averaj mı" olduğunu araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasına girilmesi ile birlikte şampiyonluk ihtimalleri tartışılmaya başlandı. 

Şampiyonluk senaryolarını araştıran futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanlarının eşitlenmesi durumunda averaj sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. 

Süper Lig'de puan eşitliği durumunda ilk olarak ikili averaja bakılıyor - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen bilgilere göre Süper Lig'de ikili averaj sistemi kullanılıyor.

İkili averajda da takımların eşit olduğu durumlarda ise genel averaja bakılır. 

Genel averaj sonuçlarında da eşitlik bulunuyorsa en çok gol atan takım şampiyon olur.

TFF tarafından ilgili mevzuat şu şekilde:

Süper Lig'de puan eşitliği durumunda ilk olarak ikili averaja bakılıyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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