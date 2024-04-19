Dilara Gülatan’ın babası olduğu iddia edilen Ferdi Özbeğen'in hayatı ve kariyeri

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan, Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı. Tüm bunlar yaşanırken magazin yazarı Onur Akay, ortaya bir iddia attı. Dilara Gülatan’ın babası Ferdi Özbeğen mi? Ferdi Özbeğen kimdir, öldü mü? İşte detaylar...

Dilara Gülatan’ın babalık davası tartışmaları sürüyor. Onur Akay'dan yeni Suphiye Orancı iddiası geldi. 'Dilara Gülatan'ın babası kim' sorusunun cevabına Ferdi Özbeğen'in de adı karıştı. Peki, Taverna müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen nasıl vefat etti? Ferdi Özbeğen'in mesleği ne? Ayrıntılar haberimizde...

DİLARA GÜLATAN'IN BABASI FERDİ ÖZBEĞEN Mİ?

Gözler Dilara Gülatan’ın dava açtığı Uğur Dündar’da iken magazin yazarı Onur Akay, akılları karıştıran bir iddia ortaya attı.

Akay, “Duygu Nebioğlu'nun iki ablasının da babası ne İbrahim Tatlıses ne de Ümit Besen'dir. Birinin babası Ferdi Özbeğen'dir. Diğerinin babası yaşayan çok özel bir sanatçımız” dedi.

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

2013 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı merak konusu oldu.

Ferdi Özbeğen, 17 Ağustos 1941 yılında İzmir'de doğdu. Erken yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. 11 yaşındayken bu alanda özel eğitim almaya başladı. Özel İzmir Koleji’nden 1960 senesinde mezun olan Özbeğen, eğitimine İstanbul'da İktisat Fakültesi'nde başladı; ancak 1963'te babasının ölümüyle ayrıda bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında yayınladığı "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika" albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Gündüzüm Seninle, Dilek Taşı, Bir Sevgi İstiyorum ve Sevda gibi unutulmaz nice şarkıyı seslendirdi.

FERDİ ÖZBEĞEN NEDEN ÖLDÜ?

Prostat kanseri teşhisi konulan Ferdi Özbeğen, 2001 yılında bu hastalıkla mücadele etmeye başlamıştır. Ne yazık ki, 2013 yılında hayatını kaybetti.