Volkan Bayarslan'ın Galatasaray Fenerbahçe maçları karnesi! İlk defa yönetecek

Trendyol Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında görevlendirildi. Maç öncesi Fenerbahçe’nin yabancı hakem önerisi vardı ancak reddedildi. Peki, Volkan Bayarslan’ın Fenerbahçe maçları ve Galatasaray maçları karnesi nasıl? İşte Volkan Bayarslan’ın Galatasaray Fenerbahçe maçları!

Volkan Bayarslan’ın yönettiği GS FB maçları! Hakem Volkan Bayarslan 7 Nisan Pazar günü oynanacak kritik Süper Kupa maçında düdük çalacak. İşte Süper Kupa öncesi Volkan Bayarslan’ın Galatasaray Fenerbahçe maçları karnesi!

VOLKAN BAYARSLAN’IN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇLARI KARNESİ

Volkan Bayarslan’ın daha önce yönettiği Galatasaray – Fenerbahçe maçı bulunmamaktadır. Volkan Bayarslan 7 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Kupa maçında ilk kez bir Fenerbahçe – Galatasaray maçında düdük çalacak.

VOLKAN BAYARSLAN FENERBAHÇE MAÇLARI

Volkan Bayarslan Fenerbahçe’nin 11 maçını yönetmiştir. Bu maçların 10’unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 1’i beraberlikle bitmiştir. Fenerbahçe, Volkan Bayarslan’ın yönettiği hiçbir maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmamıştır.

11 Maç | 10 Galibiyet | 1 Beraberlik | 0 Mağlubiyet

Volkan Bayarslan Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe’ye 13 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe’nin rakibine ise 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermiştir.

VOLKAN BAYARSLAN GALATASARAY MAÇLARI

Volkan Bayarslan Galatasaray’ın 13 maçını yönetmiştir. Bu maçların 8’inde Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 3’ünde mağlup olmuş, 2’si berabere bitmiştir:

13 Maç | 8 Galibiyet | 2 Beraberlik | 3 Mağlubiyet

Volkan Bayarslan Galatasaray maçlarında Galatasaray’a 17 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, Galatasaray’ın rakibine ise 33 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermiştir.

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978, Erzurum doğumlu, Türk hakemdir.

Süper Lig'de ilk defa Bursaspor-Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumspor'un genç takımında futbol oynadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıfta iken Ağrı Spor'a transfer oldu.

1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı. Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24 Nisan 2016 tarihinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem, maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.