Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. TFF, dev derbiyi Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu. Fenerbahçe'nin yabancı hakem önerisini reddeden TFF, maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."

YARDIMCI HAKEMLER KİM?

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.

YARDIMCI HAKEMLER KİM?

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü Hakem olarak Burak Şeker görev alacak.