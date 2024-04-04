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Haberler > Spor > Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımıyla ilgili ilginç detay! Meğer Fatih Terim...

Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımıyla ilgili ilginç detay! Meğer Fatih Terim...

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Galatasaray&#039;la Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımıyla ilgili ilginç detay! Meğer Fatih Terim...

Spor Haberleri

Fenerbahçe, kongrede aldığı kararlar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma konusunu netleştirdi. Galatasaray karşısına çıkacak Fenerbahçe U19 futbolcuları merak konusu olurken, ilginç pek çok detay da ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına yabancı hakem ekibi atanmaması ve karşılaşmanın tarihinin ertelenmemesi halinde U19 takımıyla çıkacağını bildirmişti. 

Net bir karar alan sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkılması ve önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımıyla ilgili ilginç detay! Meğer Fatih Terim... - 1. Resim

AYNI GÜN İKİ MAÇ

U19 takımının, 7 Nisan günü oynanacak olan Süper Kupa maçıyla aynı gün saat 12:00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile maçı bulunuyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada, bu maçın ertelenmesiyle ilgili bir başvuruda bulunduklarını açıkladı. 

FATİH TERİM'İN RADARINDA 

Öte yandan Fenerbahçe U19 ile Panathinaikos U19'un karşı karşıya geldiği maçı Fatih Terim yerinden takip etmiş ve Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Mehmet Can Gülerer'i çok beğendiği iddia edilmişti. 

Fenerbahçe'nin U19 kadrosu ise şöyle;

KALECİ: Doğukan Demir (18), Ömer Bircan Camcı (17)
SAVUNMA: Yusuf Çiçek (18), Yiğit Epözdemir (18), Mehmet Can Gülerer (18), Boran Eligüzel (16), Ümit Can Okan (18), Mustafa Akyıldız (18) (Sağ bek), Ahmet Necat Aydın (18) (Sol bek)
ORTA SAHA: Muhammet İmre (19), Şükür Toğrak (17), Berkay Güverçinci (17), Samet Sargin (18), Efekan Karayazi (18), Zeki Dursun (18), Aziz Eren Balaban (17)
HÜCUM: Kaan Akyazı (18), Yiğit Emir Ekiz (17), Yasir Boz (16), Emirhan Arkutcu (18), Emrullah Kulbak (19), Çağrı Fedai (18), Kerem Kayaarası (18), Görkem Demirel (17)
TEKNİK DİREKTÖR: Semih Şentürk
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Düzenleyen:  - Spor
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