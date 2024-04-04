Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak olan Fenerbahçe U19 takımıyla ilgili ilginç detay! Meğer Fatih Terim...

Fenerbahçe, kongrede aldığı kararlar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma konusunu netleştirdi. Galatasaray karşısına çıkacak Fenerbahçe U19 futbolcuları merak konusu olurken, ilginç pek çok detay da ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına yabancı hakem ekibi atanmaması ve karşılaşmanın tarihinin ertelenmemesi halinde U19 takımıyla çıkacağını bildirmişti.

Net bir karar alan sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkılması ve önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararını KAP'a bildirdi.

AYNI GÜN İKİ MAÇ

U19 takımının, 7 Nisan günü oynanacak olan Süper Kupa maçıyla aynı gün saat 12:00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor ile maçı bulunuyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada, bu maçın ertelenmesiyle ilgili bir başvuruda bulunduklarını açıkladı.

FATİH TERİM'İN RADARINDA

Öte yandan Fenerbahçe U19 ile Panathinaikos U19'un karşı karşıya geldiği maçı Fatih Terim yerinden takip etmiş ve Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Mehmet Can Gülerer'i çok beğendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin U19 kadrosu ise şöyle;