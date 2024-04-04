Fenerbahçe-Adana Demirspor maçına damga vuran pozisyon! Oosterwolde'nin o hareketi...

Süper Lig'de 31.hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı-lacivertliler maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Maça ise 2.yarıda Oosterwolde'nin rakibine müdahalesi damgasını vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta, Oosterwolde'nin rakibi Barasi'ye yaptığı hareket ve hakem Arda Kardeşler'in verdiği karar damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 64.dakikasında, savunma arkasına atılan topta Barasi hareketlendi ve bu esnada Oosterwolde'nin rakibine müdahalesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hakem Arda Kardeşler, rakibine ceza sahasına girerken yaptığı müdahale sonrası Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular pozisyonun ceza sahasında olduğu gerekçesiyle, uzun süre itirazlarda bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

SARI KART KARARI DOĞRU MU?

Yayıncı kuruluşta pozisyonu yorumlayan eski hakemler, konuyu değerlendirdi. Bahattin Duran , pozisyonun dışarıda olduğunu ve bariz gol şansı olmadığını bu yüzden sarı kart kararının doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bülent Yıldırım pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu gol şansı olarak değerlendirilse de eleştiri yapılmaması gerektiğini ve sarı kart kararını doğru bulduğunu söyledi.

Deniz Çoban ise "VAR karışmaz ama sahada kırmızı kart bu pozisyon, bariz gol şansı. Ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum." diyerek görüş belirtti.