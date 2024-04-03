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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 4-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 4-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu merak ediliyor. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Fenerbahçe ev sahipliğinde karşı karşıya gelen Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Adanaspor kim gol attı? İşte detaylar...

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ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

İlk gol Fenerbahçe'den geldi. 17. dakikada Fenerbahçe hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi. Skor 1-0 oldu. 

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında  Balotelli, topu ağlarla buluşturdu.

51. dakikada Edin Dzeko, takımını öne geçiren golü kaydetti. 

70. dakikada Dusan Tadic, orta sahadan aşırtma şutu ile golü buldu. 

80. dakikada Adana Demirspor'dan Yusuf Barasi  farkı 1'e indirdi. 

85. dakikada Serdar Dursun, kafa vuruşuyla farkı yeniden 2'ye çıkardı. 

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 4-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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