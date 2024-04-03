Kadıköy'de 6 gol! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı nefes kesti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, attığı jeneriklik golle geceye damgasını vurdu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan 31. hafta mücadelesinde sporseverler gole doydu.

Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Sarı-lacivertliler, rakibini 4-2 yenerek 3 puana uzandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Djiku, Tadic, Dzeko ve Serdar Dursun atarken, konuk ekibin gollerini Balotelli ve Yusuf Barasi kaydetti.

Puanını 82 yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alarak ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR ÖZET

3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.

15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

51. dakikada Edin Dzeko, takımını öne geçiren golü kaydetti.

64. dakikada Oosterwolde, sarı kart görerek Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

66. dakikada Balotelli'nin yakın mesafedeki frikikten vuruşunda İrfan Can Eğribayat uzanarak topu çıkardı.

70. dakikada Dusan Tadic, kalecinin öne çıktıktan sonra yaptığı pasta topu kaptı. Orta sahadan aşırtma şutunu gönderen Tadic, kalecinin üstünden golü buldu.

80. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahasında yerden topu çevirdi. Yusuf Barasi golü kaydederek farkı 1'e indirdi.

85. dakikada Serdar Dursun, frikikte gelen topa arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı yeniden 2'ye çıkardı.

90' Maç sona erdi.