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Haberler > Spor > Dusan Tadic'ten olay gol! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında inanılmaz anlar

Dusan Tadic'ten olay gol! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında inanılmaz anlar

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Dusan Tadic&#039;ten olay gol! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında inanılmaz anlar

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Adana Demirspor'a attığı golle gündem oldu. Kalecinin açıldığı gören Tadic, topu filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, attığı jeneriklik golle geceye damgasını vurdu.

İkinci yarının 70. dakikasında kaleci Vedat Karakuş'un öne çıktığını gören Tadic, yaklaşık 40 metreden gol atmayı başardı.

Uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza atan milli oyuncu sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

DUSAN TADİC'İN GOLÜ

Dusan Tadic'ten olay gol! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında inanılmaz anlar - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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