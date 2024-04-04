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Haberler > Spor > Galatasaray'ı takibe devam! Fenerbahçe Kadıköy’de Adana Demirspor’u yıktı

Galatasaray'ı takibe devam! Fenerbahçe Kadıköy’de Adana Demirspor’u yıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ı takibe devam! Fenerbahçe Kadıköy’de Adana Demirspor’u yıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanarya Djiku’nun golüyle öne geçti. İrfan Can Eğribayat’ın hatasını Balotelli affetmedi. Dzeko ile yeniden öne geçen Tadic’le iki farkı yakalayan Kanarya Yusuf’un golüyle tedirgin oldu. Serdar Dursun ‘telaşa gerek yok’ dedi

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - F.Bahçe maça kızgın boğa gibi girdi. Sezon başından beri çokça gördüğümüz Tadic-Ferdi-Szymanski üçgenleri A. Demirspor’un sağ savunmasını çok zorlandı. İlk 10 dakika sonrası İrfan Can kanadı da rakibi yıpratmaya başladı. Krunic-Zajc çift ön libero gibi başlasa da Zajc da ofansif yönüyle hücum zenginliğini besledi. Mert Müldür müthiş bindirmeleriyle ilk 45’te sahanın en iyilerindendi. 

ÇALIŞILMIŞ BİR GOL

İsmail Kartal’ın takımı rakibi üzerinde öyle bir baskı kurdu ki ilk üç dakikaya iki net pozisyon sığdı. Bunlardan birinde Szymanski direk dövdü. Gol bağıra bağıra ‘geliyorum’ diyordu. Fener’in iki savunmacısının (idmanlarda çalışıldığı belli) organizasyonunda Mert Müldür kornerden gelen topu arka direğe indirdi, Djiku’ya dokunmak kaldı. Fener daha da iştahlanırken korkunç bir hata geldi. 

DİREKLERİ DÖVDÜ

Liva yedeklerdeydi. Kaleyi devralan İrfan Can topu oyuna sokmak isterken rakibinin ayağına attı, üstelik bu rakip Balotelli’ydi: 1-1. Sonrasında direği nişanlayan Dzeko ikinci yarıda takımını öne taşıdı. İlerleyen bölümde fahiş hata sırası A. Demir kalecisi Vedat’taydı. Tadic çok uzaktan boş kaleyi gördü. A. Demir Yusuf Barasi’nin sayısıyla umutlansa da son sözü Serdar Dursun söyledi.

BİZE TARİHİ DAYATTILAR 

Maçın ardından konuşan İsmail Kartal, “Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken, basit hatadan devre 1-1 bitti” derken, “Devre arasında oyuncularla konuştum. Maçı ele aldık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun” sözlerini kullandı. 

YÖNETİM BİLİR

Süper Kupa için konuşan sarı lacivertli çalıştırıcı, “Maç için erteleme istedik, zaman varken bunu yapmadılar ve bizi sıkıştırdılar. Bu tarihi bize dikta ettiler. Başkan ve yönetimle, Süper Kupa için konuştuk. Düşüncelerimizi ilettik. Yönetimin alacağı her karara hazırız. U19 Takımı’nı kimin çalıştıracağı konusunu henüz konuşmadık” dedi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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