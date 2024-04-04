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Haberler > Spor > TFF'den Fenerbahçe'ye cevap! Urfa'daki finale U-19 takımı gidecek

TFF'den Fenerbahçe'ye cevap! Urfa'daki finale U-19 takımı gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF&#039;den Fenerbahçe&#039;ye cevap! Urfa&#039;daki finale U-19 takımı gidecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz cevap verdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'ya U-19 takımı ile çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin Mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istedi.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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