TFF'den Fenerbahçe'ye cevap! Urfa'daki finale U-19 takımı gidecek
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz cevap verdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'ya U-19 takımı ile çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.
Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin Mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istedi.
TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.
Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi