Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hakkında flaş sözler: "Galatasaray, Fenerbahçe gibi değil"

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31.haftasını kayıpsız atlattı. Önceki akşam oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası ise Mehmet Özdilek flaş bir yorum yaptı ve sosyal medyada yeni bir tartışmaya yol açtı.

Fenerbahçe önceki akşam Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk etti. Olaylı Trabzonspor maçı sonrası ilk sınavına çıkan sarı-lacivertliler Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle evinde 4-2 kazandı. Galatasaray'ı takibi sürdüren sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 5 maçta sahdan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üst üste 6.galibiyetini alan Kanarya, puanını 82'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı. Beşiktaş'ın efsane isimlerden olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin çok etkili olduğunu ve uzun zamandır ilk defa tempo olarak en istekli iç saha müsabakası olduğunu söyleyen Özdilek, Fred ve İsmail'in eksikliklerinin hissedildiğini, Zajc ile Krunic'in ofansif olarak çok etkili olmadığını söyledi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE GİBİ DEĞİL"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve yarışına da değişinen Özdilek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray oyunsal anlamda zorlandı ama Fenerbahçe o zorluğu yaşamadı. Fenerbahçe seyircisiyle birlikte bütünlüğünü çok net şekilde sahaya yansıttı. Hak ettiği bir galibiyet oldu. Tadic'in attığı fantastik gol müthişti. Oyun içinde de hareketliliği, akıl dolu pasları fark oluşturan isimlerin başında oldu."