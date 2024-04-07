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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor Başkanı kim, Murat Özkaya'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri araştırılıyor.

Arda Turanlı Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı ve biyografisi merak edildi.

İş dünyası ve futbol camiasında tanınan bir isim olan Murat Özkaya, 2005 yılında Metal Oto'yu kurdu. 

Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araç filosu ve 500 personeli ile 25 şehirde faaliyet göstermekte. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Murat Özkaya, 2019 yılından bugüne Eyüpspor'un başkanlığını yürütüyor. Özkaya aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi'dir. 

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Altay ile yaptığı maçı 4-1 kazanmasının ardından Süper Lig'e yükseldi.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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