Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Futbolculuk kariyerindeki başarıları sonrası teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısını da hanesine yazdıran Arda Turan, gelecek sezon ilk defa bir Süper Lig takımını çalıştırıyor olacak.

Trendyol 1. Lig 29. haftada Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup etti. Evinde kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, Süper Lig'e çıkmayı haftalar öncesinden garantilemiş oldu.

Eyüpspor'a hem maçı kazandıran hem de Süper Lig kapısını açan golleri Bruno (2), Recep Niyaz ve Regattin'den geldi.

Konuk ekibin tek sayısını Deniz Kadah kaydetti.

Eyüpspor'un geriye kalan maçları şöyle;

30. hafta Manisa FK



31. hafta Boluspor



32. hafta Şanlıurfaspor



33. hafta Göztepe



34. hafta Erzurumspor

ARDA TURAN İÇİN BİR İLK

14 Nisan 2023'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesi olan Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkararak Futbol kariyerindeki başarılarına bir yenisi eklemiş oldu.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Turan, "Çok çalıştık. Her gün daha iyi nasıl yapabiliriz dedik. Devam edeceğiz gelişmeye. Kalan maçlarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben futbola aşık bir insanım. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.