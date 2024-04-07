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Haberler > Spor > Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu

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Süper Lig&#039;e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan&#039;ın Eyüpspor&#039;u tarih yazdı hayaller gerçek oldu

Spor Haberleri

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Futbolculuk kariyerindeki başarıları sonrası teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısını da hanesine yazdıran Arda Turan, gelecek sezon ilk defa bir Süper Lig takımını çalıştırıyor olacak.

Trendyol 1. Lig 29. haftada Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor, Altay'ı 4-1 mağlup etti. Evinde kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, Süper Lig'e çıkmayı haftalar öncesinden garantilemiş oldu.

Eyüpspor'a hem maçı kazandıran hem de Süper Lig kapısını açan golleri Bruno (2), Recep Niyaz ve Regattin'den geldi.

Konuk ekibin tek sayısını Deniz Kadah kaydetti. 

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu - 1. Resim

Eyüpspor'un geriye kalan maçları şöyle; 

30. hafta Manisa FK

31. hafta Boluspor

32. hafta Şanlıurfaspor

33. hafta Göztepe

34. hafta Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu - 2. Resim

 

ARDA TURAN İÇİN BİR İLK 

14 Nisan 2023'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk teknik direktörlük tecrübesi olan Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkararak Futbol kariyerindeki başarılarına bir yenisi eklemiş oldu.

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarih yazdı hayaller gerçek oldu - 3. Resim

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Turan, "Çok çalıştık. Her gün daha iyi nasıl yapabiliriz dedik. Devam edeceğiz gelişmeye. Kalan maçlarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben futbola aşık bir insanım. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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