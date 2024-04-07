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Haberler > Spor > Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a Süper Kupa isyanı! Fenerbahçe Süper Kupa kararına verdi veriştirdi

Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a Süper Kupa isyanı! Fenerbahçe Süper Kupa kararına verdi veriştirdi

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Aykut Kocaman&#039;dan Ali Koç&#039;a Süper Kupa isyanı! Fenerbahçe Süper Kupa kararına verdi veriştirdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinde Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerinde Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına, U19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterdi. İşte Kocaman'ın o sözleri...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa finaline, U19 takımıyla çıkma kararı hakkında konuştu. Kocaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenecek gücü olduğunu söyledi. İşte açıklamanın detayları...

Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a Süper Kupa isyanı! Fenerbahçe Süper Kupa kararına verdi veriştirdi - 1. Resim

"ASIL CEVAP YENİP, ŞAMPİYON OLMAK"

Aykut Kocaman, Play Spor'a yaptığı açıklama "Esas tepki; ligde kalan maçlarını kazanıp, şampiyon olmak. Bu kadar." dedi.

En iyi cevabın maça A takım ile çıkmak olduğunu belirten Kocaman "Süper Kupa için, ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı yenmek ve Süper Kupa'yı müzemize getirmek" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şansı için de konuşan Kocaman sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Fenerbahçe, lige başladığı enerjisini yakalarsa, Konferans Ligi'nde final oynamasının uzak olmadığını, ligi kazanmasının uzak olmadığını düşünüyorum. En büyük tepki, Ali Koç'un hemen, direkt olarak gücü futbol takımına yansıtıp, rüzgarı arkalarına alarak, "Galatasaray'ı, Galatasaray stadında yenecek güce sahibiz" diyerek ligi kazanmak. En büyük tepki bu, bugünkü şartlar yapılacak en büyük tepki bu." 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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