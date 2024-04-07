Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > TFF 18 Temmuz'da seçime gidecek

TFF 18 Temmuz'da seçime gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF 18 Temmuz&#039;da seçime gidecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF seçimi mi gidecek, ne zaman soruları gündeme geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Seçimli Genel Kurul yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Detaylar haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçime gidecek.

TFF Başkanı, deprem bölgesini ziyaret etmek ve etkinlikler için gittiği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında, Temmuz ayında yönetimde 2 yılı geride bırakacaklarını, yönetim kurulunda aldıkları karara göre 18 Temmuz tarihinde yapılacak Mali Genel Kurulunu, Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıkladı. TFF 18 Temmuz'da seçime gidecek - 1. Resim

Ayrıca ikinci ev sahibi olarak Türkiye'nin yer aldığı EURO 2024 hakkında konuşan Büyükekşi, "Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz..." sözleriyle iyi temennilerde bulundu.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk futbolu bunu da gördü! Bursaspor 3. Lig'e düştüAykut Kocaman'dan Ali Koç'a Süper Kupa isyanı! Fenerbahçe Süper Kupa kararına verdi veriştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir?9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulur - Haberler9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulurDoğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak - HaberlerDoğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacakSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacak - HaberlerSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacakİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkındaİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında
Sonraki Haber Yükleniyor...