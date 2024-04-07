TFF 18 Temmuz'da seçime gidecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
TFF seçimi mi gidecek, ne zaman soruları gündeme geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Seçimli Genel Kurul yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Detaylar haberimizde...
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçime gidecek.
TFF Başkanı, deprem bölgesini ziyaret etmek ve etkinlikler için gittiği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.
Mehmet Büyükekşi açıklamasında, Temmuz ayında yönetimde 2 yılı geride bırakacaklarını, yönetim kurulunda aldıkları karara göre 18 Temmuz tarihinde yapılacak Mali Genel Kurulunu, Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıkladı.
Ayrıca ikinci ev sahibi olarak Türkiye'nin yer aldığı EURO 2024 hakkında konuşan Büyükekşi, "Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz..." sözleriyle iyi temennilerde bulundu.