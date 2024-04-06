TFF heyetinden konteyner kentlere ziyaret! Vatandaşlarla bayramlaştılar, çocukların yüzünü güldürdüler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında Gaziantep'te depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi. Heyet, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarla bayramlaştı, ardından antrenörlerle çocuklar futbol maçı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi.



Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül ve geçmişte A Millî Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Hasan Kabze yer aldı.

HASSASİYET AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "6 Şubat depremleri olduğu andan itibaren Türk futbol ailesi depremzede vatandaşlarımızın elini sıkı sıkı tuttu. Deprem bölgesinde TFF personelimiz, kurduğumuz konteyner kentlerde sürekli vatandaşlarımızın yanında oldular. Biz de defalarca depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olduk. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için İslahiye ve Nurdağı'nda kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız ile bayramlaşmaya geldik. Yarın da Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza ilk gün gösterdiğimiz hassasiyet ve ilgimiz nasılsa bugün de aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HEPİMİZİ MUTLU ETTİ

Başkan Büyükekşi, "Bizimle birlikte bölgeye gelerek konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza moral veren, konteyner kentlerde kurduğumuz futbol sahalarında çocuklarla futbol oynayan millî futbolcularımız ve millî takım antrenörlerimize de teşekkür ederim. Depremzede çocuklarımızı millî takım formalarıyla yüzleri gülerken görmek hepimizi mutlu etti. Deprem bölgesine bağışlarıyla, gönüllü çalışmalarıyla destek olan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Büyük afetin yaralarını hızla saran devletimizin ilgili tüm makamlarına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

4 BİN KONTEYNER YAPILDI

11 ilimizi derinden etkileyen asrın felaketi sonrası TFF'nin organize ettiği "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" aracılığıyla Türk futbol ailesi ve vatandaşlarımızın yoğun katılımları ile toplanan bağışlar ve AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteyner yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurulan bu konteyner kentlerde 20 bini aşkın afetzede vatandaşımızın barınma ihtiyaçları karşılanırken, gıda ve sağlık hizmetleri de veriliyor.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞILDI

Depremlerin ilk gününden bu yana Türk futbol ailesiyle "omuz omuza" vererek yardım için seferber olan Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, sık sık bölgeye yapılan ziyaretlerle konteyner kent çalışmalarını yerinde görme imkanı bulmuştu. İlk konteyner kent ziyaretini Gaziantep'te gerçekleştiren TFF heyeti, bugün önce İslahiye, ardından da Nurdağı ilçelerinde bulunan afetzede vatandaşlarımızla bir araya geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzede vatandaşlarımızla sohbet ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında konteyner kentlerde yaşayan depremzede ailelere gıda çeki ve alışveriş kartları, çocuklara millî takım formaları, oyuncak, ayakkabı ve çeşitli spor malzemelerinden oluşan bayramlık hediyeler verildi.

ANTRENÖRLER ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep'te konteyner kent bölgesinde yaptırılan futbol sahalarını da ziyaret etti. A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül ve geçmişte A Millî Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Hasan Kabze konteyner kentlerde yaşayan çocuklarla TFF tarafından konteyner kentlerin içine yaptırılan futbol sahalarında maç yaptı. Büyük bir mutluluk yaşayan çocukların sevinci görülmeye değerdi.



6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ilk günden bu yana destek olmaya devam eden TFF heyeti, yarın ise A Millî Takım Taknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılımıyla Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri ziyaret edecek.