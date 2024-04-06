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Haberler > Spor > Murat Sancak'dan TFF başkanlığı için açıklama! 'Öneren herkese teşekkür ederim ancak'

Murat Sancak'dan TFF başkanlığı için açıklama! 'Öneren herkese teşekkür ederim ancak'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsmi TFF Başkanlığı ile anılan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuya ilişkin açıklama yaptı. Sancak, TFF başkanı olmasını öneren herkese teşekkür etti ancak aday olmayacağını söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın TFF Başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti.  Murat Sancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine TFF başkanlığını yakıştıranlara teşekkür eden Adana Demirspor'un eski başkanı iddiaları yalanladı.

SANCAK YALANLADI

Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim bir amacım bir hedefim yok olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var, Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil, hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına, her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim, saygılarımı ve sevgilerimi kabul edin lütfen" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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