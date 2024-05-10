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12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hemşirelik mesleğinin önemini vurgulayan Hemşireler Günü’nün 2024 yılında ne zaman olacağı merak ediliyor. Hemşireler günü ne zaman, hangi gün? Hemşireler Günü mesajları.

Bize şifa veren, hastaneye gittiğimizde hep bizi kontrol eden, bizim için en çok yorulan hemşirelerimize Hemşireler Günü hakkında merak edilenler ve hemşirelere özel sözler haberimizin devamında yer almaktadır.

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hemşireler Günü, hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale’nin doğum günü olan 12 Mayıs’ta kutlanmakta ve ulusal olarak 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası olarak ilan edilmiştir. 

2024 HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Hemşireler Günü her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Sağlığımız için mücadelemizde bize yol arkadaşı olan hemşirelerimizin günü 2024 yılında 12 Mayıs Pazar günü kutlanacaktır.

12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler - 1. Resim

HEMŞİRELER GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER

Sağlığımız için en çok çabalayan, en çok yorulan; gece gündüz demeden bizim sağlığımıza kavuşmamız için çabalayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Yeri geldiğinde uykusuz kalan, şifa bulmamız için emek veren tüm hemşirelerimizin hakkı ödenmez. Hemşireler Günü Kutlu Olsun!

Hemşirelerle hastaların arasındaki bağ çok farklıdır. Yeri geldiğinde bizim için nöbet tutar yeri geldiğinde yalnız hissettiğimizde bize arkadaş yoldaş olurlar. Çok kıymetli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününüzü kutluyorum. İyi ki sağlığımıza önem veren hemşirelerimiz var.

Bizim için çabalayan, bizimle acı çeken, bizimle mutlu olan soğuk hastane koridorlarında içimizi sıcacık yapan hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler - 2. Resim

En zor mesleği hemşireler yapar derler; gerçekten öyle. Yeri gelir hastaların sinirlerine tahammül eder, yeri gelir hastaların acısını kendi acısı gibi yaşar. Hastane köşelerinde yalnız hissetmemenizi sağlarlar. Kıymetli hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.

Sağlığımıza kavuşmamızda bizimle yol arkadaşı olan hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun.
12 Mayıs Hemşireler Günü tüm hemşirelerimizin kutlu olsun.

Emeklerinin karşılığını asla veremeyeceğimiz hemşirelerimiz, sağlığımız için bu kadar çabaladığınız için teşekkür ederiz. Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun.

Ebe ve hemşirelerimizin Hemşireler Günü Kutlu Olsun!

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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