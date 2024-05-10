Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı 70,00 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek

Koç Metalurji halka arz İş, Vakıflar, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 58 bankadan alınabilecek

Koç Metalurji halka arz İş, Vakıflar, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 58 bankadan alınabilecek

SPK tarafından onaylanan hisseler arasına yeni bir tanesi katıldı. Vatandaşlar ise Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. şirketinin ne zaman halk arz olacağını araştırmaya başladı. Katılım endeksine uygun mu, hisse kodu nedir gibi sorular ise gündemde yer aldı.

Halka arz ile ilgilenen vatandaşlar yeni hissenin talep toplama tarihini araştırmaya başlarken kaç lot vereceğini de merak ediyor. Başvurusu onaylanan şirketin detayları...

Hisse fiyatı 70,00 TL olurken katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.

Eşit dağıtım yapacak ve toplamda 24 milyon lot dağıtımı gerçekleşecek. Büyüklüğü ise 3 milyar 456 milyon TL olarak açıklandı.

Talep toplama işlemleri gerçekleşenler arasında Koç Metalurji ve Altınay Savunma yer alıyor.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecekken tahmini lot miktarı şöyle:

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)