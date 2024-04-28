İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen'ın hayatı ve kariyeri

Yasemin Allen'ın hayatı ve kariyeri merak konusu. Oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu sıklıkla araştırılıyor. Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen kaç yaşında? İşte Yasemin Kay Allen'in biyografisi ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar şu şekilde...

Türk asıllı İngiliz oyuncu Yasemin Allen'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyunculuğu ve şarkıcılığıyla tanınan Yasemin Kay Allen'in biyografisi ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler...

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da dünyaya geldi. Annesi, İngiliz Dudley Allen ile Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak doğdu. Yasemin'in bir erkek kardeşi olan Kaan vardır. Annesi, Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile olan ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir ve Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bu sebeple Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır. Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenli olduğunu belirtmektedir.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiştir. İlköğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra annesiyle birlikte Avustralya'ya taşındılar. Lise yıllarında çeşitli sanat dersleri aldı ve Queensland Üniversitesi'nden sinema televizyon bölümünde burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye geri dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

YASEMİN ALLEN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist olarak başladı. Aynı yıl, annesiyle birlikte rol aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. Daha sonra Kavak Yelleri, Yerden Yüksek, Hayat Devam Ediyor gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinema dünyasına ise Su ve Ateş filminde Yağmur karakteriyle adım attı. Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Strike Back gibi dizilerde de başarılı performans sergiledi.

Yasemin Allen'in kariyeri ve başarıları, Türkiye'de ve uluslararası platformlarda dikkat çekmektedir. Oyunculuk yeteneği ve başarılı projeleriyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.