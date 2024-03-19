Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Allen’in gönlünü kaptırdığı kişinin eski bir FBI ajanı olduğu ortaya çıktı.

‘Şeref Meselesi’ , ‘Dokuz Oğuz’ , ‘Merhamet’ , ‘Erkek Severse’ gibi birçok projede rol alan Yasemin Allen, özel hayatıyla gündem oldu. Son olarak Tolga Güleç ile birliktelik yaşayan Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni ilişkiye yelken açtığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Taze çift, poligonda atış talimi yaptıkları sırada verdikleri bir pozları eş zamanlı olarak Instagram hesaplarından paylaştı. Allen fotoğrafa “Eğitim günü” notunu düştü.

Bir takipçisi Erdal Kaya’ya “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Bu soruyu cevapsız bırakmayan Kaya ise “İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz” dedi.

ERDAL KAYA KİMDİR?

Yasemin Allen’ın yeni erkek arkadaşı Erdal Kaya, ABD'de 10 yıl süreyle polislik yaptı. 40 yaşında olan Kaya, Adanalı ve polis babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçirdi, 20 yaşında ise ABD'ye göç etti. Farklı eyaletlerde polislik yapan isim, son iki yılını ise FBI’da görevli olarak sürdürdü. Şu an ise silah atış eğitmenliği veriyor ve ABD’de özel bir sektörde danışmanlık yapıyor.