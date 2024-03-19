Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor

Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Allen&#039;ın erkek arkadaşı &#039;ajan&#039; çıktı! İlişkisini saklamıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Allen’in gönlünü kaptırdığı kişinin eski bir FBI ajanı olduğu ortaya çıktı.

‘Şeref Meselesi’ , ‘Dokuz Oğuz’ , ‘Merhamet’ , ‘Erkek Severse’ gibi birçok projede rol alan Yasemin Allen, özel hayatıyla gündem oldu. Son olarak Tolga Güleç ile birliktelik yaşayan Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni ilişkiye yelken açtığı öğrenildi. 

Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor - 1. Resim

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Taze çift, poligonda atış talimi yaptıkları sırada verdikleri bir pozları eş zamanlı olarak Instagram hesaplarından paylaştı. Allen fotoğrafa “Eğitim günü” notunu düştü. 

Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor - 2. Resim

Bir takipçisi Erdal Kaya’ya “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Bu soruyu cevapsız bırakmayan Kaya ise “İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz” dedi.

Yasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor - 3. Resim

ERDAL KAYA KİMDİR?

Yasemin Allen’ın yeni erkek arkadaşı Erdal Kaya, ABD'de 10 yıl süreyle polislik yaptı. 40 yaşında olan Kaya, Adanalı ve polis babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçirdi, 20 yaşında ise ABD'ye göç etti. Farklı eyaletlerde polislik yapan isim, son iki yılını ise FBI’da görevli olarak sürdürdü. Şu an ise silah atış eğitmenliği veriyor ve ABD’de özel bir sektörde danışmanlık yapıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu - MagazinDedikoduları dinmiyor: 'Aldatma' iddialarına açıklamasResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - MagazinResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardıFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybetti - MagazinFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybettiÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - MagazinÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttıGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadı - MagazinGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadıGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - MagazinGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - Magazin“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeliAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun - MagazinAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulunOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladı - MagazinOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladıÇocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - MagazinÇocuk yıldızdan zamansız veda! Hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...