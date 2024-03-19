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Haberler > Magazin > Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor

Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gözde Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Rıza Kocaoğlu’nun doğum gününü sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Peş peşe çocukluk karelerine yer veren isim, fotoğrafların altına düştüğü notla da herkesi duygulandırdı.

Gözde Kocaoğlu, kendisinden 7 yaş büyük ağabeyi Rıza Kocaoğlu’nun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı çocukluk kareleriyle kutladı. 

Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - 1. Resim

Ağabeyine olan hislerini duygusal sözlerle dile getiren oyuncu, “Karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli abim” dedi. Çocukluk yıllarına ait birçok fotoğrafa yer veren ismin paylaşımı büyük ilgi gördü. 

“CİĞERİMİN KÖŞESİ SANA BİNLERCE TEŞEKKÜR EDERİM”

Gözde Kocaoğlu, karelerin altına şu satırları yazdı:

“Abicim, ciğerimin köşesi, büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce biz varız demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim.

Ünlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - 2. Resim

Daha dün yine “sahnede nasıl da devleşiyor bu adam” dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. İşte bu benim oyun arkadaşım dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli abim.

Şimdi bir de Mercan’ın dayişkosu. İyi ki varsın, hep ışığınla parla. İyi ki doğdun.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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