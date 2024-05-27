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Maltepe'nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 15.00'te sona erecek (27 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Maltepe&#039;nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi&#039;nde elektrik kesintisi 15.00&#039;te sona erecek (27 Mayıs)
Maltepe, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren devam eden elektrik arızasının ardından vatandaşlar kesinti ne zaman bitecek sorusuna cevap aramaya başladı. Yavru ve Zümrüt sokaklarında elektriklerin kesilmesiyle beraber kesinti saat kaçta biter merak edildi. İşte planlı ve anlık bakımlar...

Bugün meydana gelen elektrik arızasının ardından ekipler çalışmalara devam ederken kesintinin ne zaman biteceği araştırıldı. Maltepe'nin birkaç sokağında oluşan arıza hakkında...

27 Mayıs günü 09.00'da başlayan arıza, YAVRU, AK, KILAVUZ ÇAYIRI, KARANFİLCİ, ZÜMRÜT, SİMA ÇIKMAZI, ZAFER, HAK ÇIKMAZI sokaklarında geçerli olurken 15.00'te bitmesi planlanıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildiği de belirtildi.

BÜYÜKBAKKALKÖY, SELANİKLİ sokaklarda ise şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanırken kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

Maltepe'nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 15.00'te sona erecek (27 Mayıs) - 1. Resim

İDEALTEPE, RIFKI TONGSİR sokaklarında da oluşan arızanın anlık olduğu ve kısa bir zaman içinde düzeltileceği belirtildi.

Bugün anlık sorunlardan bir tanesi de FINDIKLI, ÇALIŞKAN sokaklarında meydana gelirken çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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