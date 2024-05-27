Maltepe'nin Yavru, Ak ve Zümrüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 15.00'te sona erecek (27 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 14:37 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 15:06 - Güncelleme:

Maltepe, Haber

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27 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren devam eden elektrik arızasının ardından vatandaşlar kesinti ne zaman bitecek sorusuna cevap aramaya başladı. Yavru ve Zümrüt sokaklarında elektriklerin kesilmesiyle beraber kesinti saat kaçta biter merak edildi. İşte planlı ve anlık bakımlar...