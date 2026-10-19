Merkez Bankası 7.faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek, bu nedenle hem konut hem de altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Uzmanların faiz beklentisi ne yönde?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl başında yayımladığı takvimle faiz kararını açıklayacağı tarihleri duyurmuştu. Merkez Bankası 2026 yılında toplam 8 adet Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştireceğini açıklamıştı, takvime göre yılın 7'nci faiz kararı ekim ayında ilan edilecek. Merkez Bankası geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Merkez Bankası 7.faiz kararı için toplanıyor! Faiz kararı ne zaman açıklanacak, politika faizi düşecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 7. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Kurul, politika faizine ilişkin kararını aynı gün saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası 7.faiz kararı için toplanıyor! Faiz kararı ne zaman açıklanacak, politika faizi düşecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Yurt içinde gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrilirken, perşembe günü açıklanacak karar öncesi AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Merkez Bankası en son 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kurulun toplantı sonrasında yayımladığı karar metninde, öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği ve iç talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilmişti.

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