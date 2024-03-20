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Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. TCMB Mart ayı faiz kararının tarihi, saati ve kararın ne olacağına dair beklentiler araştırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mart ayı faiz kararı ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Şubat ayında sabit tutulan faiz kararının ardından Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu açıklayacak. Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak faiz kararında merkez bankasının faizi yine sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası piyasalara, miktarsal sıkılaşma, munzam karşılıklara ek blokaj uygulaması, kredi genişlemesi oranlarının aşağı çekilmesi gibi araçlar üzerinden müdahale ediyor. Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Şubat ayı faiz kararı beklentileri de yanıltmayacak şekilde yüzde 45'te sabit tutulmuştu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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