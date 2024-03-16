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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Nakit avansta faiz oranı yükseldi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Nakit avansta faiz oranı yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan kredi kartı kararı! Nakit avansta faiz oranı yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltti. Aynı zamanda kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı için yeni karar geldi. Kredi kartlarında nakit avans çekim sınırı getirilmesinin ardından faiz oranlarında yükselişe gidildi.

KREDİ KARTI VE KREDİLİ HESAP FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yayımlanan kararla kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye çıkarıldı. Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Nakit avansta faiz oranı yükseldi - 1. Resim
 
Kararla kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranın yüzde 4,42’den yüzde 5'e yükseldi.
 
Söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

BANKALARA YENİ UYGULAMA TALİMATI

Merkez Bankası aynı zamanda bankalara yeni uygulama talimatı gönderdi. Talimatla gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

 
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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