Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Nakit avansta faiz oranı yükseldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltti. Aynı zamanda kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranı için yeni karar geldi. Kredi kartlarında nakit avans çekim sınırı getirilmesinin ardından faiz oranlarında yükselişe gidildi.
KREDİ KARTI VE KREDİLİ HESAP FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ
BANKALARA YENİ UYGULAMA TALİMATI
Merkez Bankası aynı zamanda bankalara yeni uygulama talimatı gönderdi. Talimatla gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.
Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.
Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi