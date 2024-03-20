AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Kurum ve İmamoğlu arasındaki fark

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 11:26 - Güncelleme: 20 Mart 2024 11:34 - Güncelleme:

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Gül, "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz" dedi.