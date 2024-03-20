Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Kurum ve İmamoğlu arasındaki fark

AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Kurum ve İmamoğlu arasındaki fark

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den son İstanbul anketi! İşte Kurum ve İmamoğlu arasındaki fark

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Gül, "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

"SON 1 HAFTADA KURUM LEHİNE OYLAR ARTTI"

31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul'daki son durumu değerlendiren Gül, "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz. Murat Bey'in sahadaki temasları önemli... Vatandaşa verdiği sözü hatırlamayanı vatandaş da sandıkta hatırlamaz." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı - Gündem15 ilde teröre yönelik operasyon! 139 kişi gözaltındaCHP’nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı - GündemCHP'nin para sayma skandalında yeni görüntüler“Senin yüzünden metrobüse binemedim” kavgası kamerada - GündemMetrobüs sırasında birbirlerine girdiler! Anbean kamerada'Araçta çocuklarım var' dese de durduramadı! Trafikte dehşet anları kamerada - Gündem'Araçta çocuklarım var' dese de durduramadı! Trafikte dehşet anları kameradaKandilli duyurdu: Karaman'da 3.1 büyüklüğünde deprem - GündemKandilli duyurdu: Bu sefer Karaman sallandıİSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında kritik artış - Gündemİstanbul'da barajların doluluk oranında kritik artışAntalya'da öğrenci servisi minibüsle çarpıştı, 8'i çocuk 9 kişi hastanelik oldu - GündemAntalya'da öğrenci servisi minibüsle çarpıştı, 8'i çocuk 9 kişi hastanelik olduSeçim yasakları 21 Mart'ta devreye giriyor - GündemSeçim yasakları yarın devreye giriyorMİT görüntüleri paylaştı! Terörist Bilen böyle öldürülmüş - GündemTerörist Bilen böyle öldürülmüşMurat Kurum mal varlığını açıkladı - GündemMurat Kurum mal varlığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...