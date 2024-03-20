AK Parti'den son İstanbul anketi! İşte Kurum ve İmamoğlu arasındaki fark
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Gül, "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.
"SON 1 HAFTADA KURUM LEHİNE OYLAR ARTTI"
31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul'daki son durumu değerlendiren Gül, "Murat Kurum'un Türkiye'nin her yerinde izin var. Anketlerde 1,5-2 puan sayın Kurum'un önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır Kurum lehine oyların arttığını görüyoruz. Murat Bey'in sahadaki temasları önemli... Vatandaşa verdiği sözü hatırlamayanı vatandaş da sandıkta hatırlamaz." dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi