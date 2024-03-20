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Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB adayı Murat Kurum dün akşam katıldığı canlı yayında mal varlığını açıkladı. 3 evi, 1 arabası olduğunu söyleyen Kurum, yazılı ve detaylı açıklamanın da yapılacağını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı dün akşam KRT'de yayınlanan canlı yayında merak edilen soruları cevaplandırdı.

TEK TEK AÇIKLADI

Çeşitli konularda önemli değerlendirmelerde bulunan Kurum, merak edilen mal varlığını da ilk kez detaylı bir şekilde açıkladı. Kurum, "Ankara’da bir evimiz var, İstanbul’da bir evimiz var, Bahçelievler’de kayınpederlerin oturduğu bir evimiz var. Bir arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu kadar." ifadelerini kullandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Murat Kurum ayrıca bu hafta içinde mal varlığını yazılı şekilde de açıklayacağını duyurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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