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Haberler > Politika > Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın çağrısı sonrasında mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı listesinde 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 2 kargir ev, 2 kargir bina, 1 bostanın yer aldığı görüldü.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Rakibi CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı sonrasında "Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle..." diyen Altınok tarafından yapılan açıklamada "Biz dün nerede isek bugün de oradayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok'un mal varlığı listesinde 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 2 kargir ev, 2 kargir bina, 1 bostanın yer aldığı görüldü.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Duyurulur…
 
BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim!
Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!
Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!
Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın!
Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…"

İşte Turgut Altınok'un malvarlığı listesi:

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - 1. Resim

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - 2. Resim

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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