CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı

CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından yeni aday Cemil Tugay da kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. Tugay'ın Karşıyaka'da bir apartman dairesi ve 2017 model BMW 5.20 marka otomobile sahibi olduğu görüldü.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

Tugay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, 2024 rayicine göre 15 milyon TL değerinde hâlihazırda oturduğu apartman dairesinin ve 2 milyon 200 bin TL değerinde 2017 model BMW 5.20 marka otomobilin sahibi. Cemil Tugay’ın banka hesaplarında 465 bin 56 Türk Lirası, 3 bin 300 Amerikan Doları, 9 bin 400 Euro nakit parası bulunuyor.

Eşi adına kayıtlı menkul veya gayrimenkul mal varlığı bulunmuyor.

TUNÇ SOYER DE AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin aday göstermediği mevcut başkan Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaşmıştı. Soyer'in mal varlığı ise şöyle:

Bina - 100.000 TL (1991)

Bina - 300.000 TL (2003)

Wolksvagen marka otomobil - 55.000 TL - (2010 model)

31.092 euro

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in mal varlığı ise şöyle: