Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından yeni aday Cemil Tugay da kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. Tugay'ın Karşıyaka'da bir apartman dairesi ve 2017 model BMW 5.20 marka otomobile sahibi olduğu görüldü.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

Tugay’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, 2024 rayicine göre 15 milyon TL değerinde hâlihazırda oturduğu apartman dairesinin ve 2 milyon 200 bin TL değerinde 2017 model BMW 5.20 marka otomobilin sahibi. Cemil Tugay’ın banka hesaplarında 465 bin 56 Türk Lirası, 3 bin 300 Amerikan Doları, 9 bin 400 Euro nakit parası bulunuyor.

Eşi adına kayıtlı menkul veya gayrimenkul mal varlığı bulunmuyor. 

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ve eşinin mal varlığı açıklandı - 1. Resim

TUNÇ SOYER DE AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin aday göstermediği mevcut başkan Tunç Soyer, kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaşmıştı. Soyer'in mal varlığı ise şöyle:

  • Bina - 100.000 TL (1991)
  • Bina - 300.000 TL (2003)
  • Wolksvagen marka otomobil - 55.000 TL - (2010 model)
  • 31.092 euro

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in mal varlığı ise şöyle:

  • Bina - 150.000 TL (2007)
  • İçinde bina olan arazi - 100.000 TL (2018)
  • Bina - 86.000 TL (2019)
  • 941.000 TL
  • 1.498.192 TL - Bireysel emeklilik

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni adayların yarışacağı Eskişehir için son anket sonucu! CHP ile AK Parti arasındaki fark 2 puandan az - PolitikaAradaki fark 2 puandan da azAsal Araştırma'dan Samsun, Denizli ve Manisa için seçim anketi: Cumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyor - PolitikaCumhur İttifakı'nın adayları yarışı önde götürüyorMurat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde: Göreve geldiğimde içerde kalan ücretleri zamlı ödeyeceğiz - PolitikaMurat Kurum'dan otobüs şoförlerine müjde!Murat Kurum, İmamoğlu'na bu sözlerle yüklendi: "Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz" - Politika"Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz"Büyük Birlik Partisi kararını açıkladı! Tokat'ta AK Parti adayı desteklenecek - PolitikaBüyük Birlik Partisi'nden Tokat Belediyesi kararıCHP'den iki haftada iki kez istifa etti: Gurur vesikası olarak taşıyacağım - PolitikaCHP'den iki haftada iki kez istifa ettiÖzgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna beklenmedik cevap - PolitikaBeklemediği bir cevap aldıÖzgür Özel'den Bahçeli'ye telefon - PolitikaÖzgür Özel'den Bahçeli'ye telefonHakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' açıklaması - PolitikaHakan Fidan'dan 'Kurtlar Vadisi' açıklamasıGökhan Zan 'şantaja boyun eğdiler' deyip açıkladı: Erkan Baş'a ulaşamadım - Politika"Erkan Baş'a ulaşamadım"
Sonraki Haber Yükleniyor...