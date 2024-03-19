Tunç Soyer kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: -- Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, X hesabından kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını açıkladı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, X hesabından kendisinin ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaştı.
Paylaşımına "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla." notunu düşen Tunç Soyer'in mal varlığı ise şöyle:
Bina - 100.000 TL (1991)
Bina - 300.000 TL (2003)
Wolksvagen marka otomobil - 55.000 TL - (2010 model)
31.092 avro
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in mal varlığı ise şöyle:
Bina - 150.000 TL (2007)
İçinde bina olan arazi - 100.000 TL (2018)
Bina - 86.000 TL (2019)
941.000 TL
1.498.192 TL - Bireysel emeklilik
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
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