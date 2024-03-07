Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı: 13 taşınmazı, 2 banka hesabı var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. İmamoğlu çiftinin toplam 20 taşınmaz, 2 araç ve 4 banka hesabı bulunuyor.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.

Kendisinin ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklayan İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arsası olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Volkswagen' marak JİP'i olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.

BANKA HESAPLARI

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.