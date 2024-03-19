Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı. Peki, Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor? İşte detaylar.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığını açıkladı. Beşikçioğlu "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir." ifadelerini kullandı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLADI MI, NELER BULUNUYOR?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde: "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.

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