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Haberler > Haberler > Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı

Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu&#039;nun mal varlığı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı. Peki, Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor? İşte detaylar.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığını açıkladı. Beşikçioğlu "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir." ifadelerini kullandı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLADI MI, NELER BULUNUYOR?

Sosyal medya hesabından  açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde: "Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.

Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı - 1. Resim

•Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken

•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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