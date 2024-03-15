Turgut Altınok mal varlığını açıkladı mı, neler bulunuyor? Turgut Altınok mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ma varlığını açıkladı. X (Twitter) üzerinden mal beyanında bulunan Turgut Altınok'un açıkladığı verilerde 60'a yakın kalemin olduğu görüldü. Detaylar merak ediliyor...

Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Turgut Altınok mal varlığını açıklandı mı, neler bulunuyor? konuları gündeme geldi. Turgut Altınok, X platformu üzerinden mal beyanını açıkladı. İşte, detaylar...

TURGUT ALTINOK'UN MAL BEYANINDA NELER BULUNUYOR?

Turgut Altınok X hesabı üzerinden mal beyanında bulundu. 60 kalemin yer aldığı listede babadan miras olarak pek çok arsa ve ev bulunuyor. Turgut Altınok şu sözlerle mal beyanını duyurdu:

"Kamuoyuna Duyurulur…



BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim!

Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!

Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!

Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın!

Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…

Saygılarımla

Turgut ALTINOK"