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Haberler > Politika > Murat Kurum, İmamoğlu'na bu sözlerle yüklendi: "Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz"

Murat Kurum, İmamoğlu'na bu sözlerle yüklendi: "Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na nokta atışı soru sordu. Kurum, "İstanbul’un 7 milyar dolar yıllık bütçesi var. Madem engellendiniz nerede bu paralar? Borcu da iki kat artmış. Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz.” dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar programlarına hız verdi. Özellikle büyükşehirlerdeki adayların vaatleri ve açıklamaları ilgiyle takip edilirken, en çok merak konusu olan isimler ise İstanbul adayları oluyor.

Canlı yayında Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'mazeret ve bahane siyaseti' yapmakla eleştirdi, "İstanbul’un 7 milyar dolar yıllık bütçesi var. Madem engellendiniz nerede bu paralar?" sorusunu yöneltti.

Kurum, "Borcu da iki kat artmış. Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz" ifadesini kullandı.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"İstanbul'un 7 milyar dolar kaynağı var. Madem biz iş yaptırmadık, madem eser yapılmadı, madem yapamazsın dedik, nerede bu paralar? Biz onlar gibi balya balya kuleler dizmiyoruz. Nerede bu paralar o zaman? İstanbul'un kaynağı nerede? Madem biz engelledik, yaptırmadık, madem önüne taş koyduk, 7 milyar dolar da bütçesi var bunun.

Biz engellediysek bu kaynak nerede? Borcu çıkmış 2,3 milyar dolardan 4 küsür milyar dolara. Borcu da artmış. Engelleniyor dediği yerde devlet, bütçesini artırmış. 6-7 kat artırmış. Madem öyle nasıl engelleniyor? Hep aynı siyaset, hep aynı ifadeler.

Rakibimiz vurdum duymazlığını, tembellğini, ihmalkarlığını 'mazeret ve bahane siyaseti' yaparak üstünü örtmeye çalışıyor. Hep aynı."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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